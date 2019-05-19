18 Май 2019, 23:30
Застрявший в заборе еж устроил переполох
Источник изображения: DEITA.RU
Московские спасатели вытащили ежа, застрявшего в заборе, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», животное застряло в заборе на территории отряда, поэтому выдвигаться для проведения спасательной операции никуда не пришлось.
Ежик прогуливался по территории отряда, засунул свой нос в миску сторожевой собаки, полакомился, а когда отправлялся восвояси, застрял в заборе.
Отмечается, чтобы извлечь пострадавшего из забора, спасателям пришлось проявить смекалку.
Екатерина Брязгунова
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