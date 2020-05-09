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Засуха угрожает нескольким регионам России
Условия для почвенной засухи в этом году сформировались в нескольких регионах России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, в 2020 году засуха может быть в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, в Крыму и Краснодарском крае.
Опасная ситуация может сложиться из-за дефицита осадков весной. Исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков. Как уточнил Вильфанд, в этих регионах на данный момент выпало только 35% от нормы осадков весной.