Засуха угрожает нескольким регионам России

Условия для почвенной засухи в этом году сформировались в нескольких регионах России, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в 2020 году засуха может быть в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, в Крыму и Краснодарском крае.

Опасная ситуация может сложиться из-за дефицита осадков весной. Исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков. Как уточнил Вильфанд, в этих регионах на данный момент выпало только 35% от нормы осадков весной.