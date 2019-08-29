Раскошелиться на газ или провести романтический ужин у костра только и остаётся жителям района Спутник во Владивостоке, который затопило после тропических ливней, сообщает DEITA.RU.



Слой ила в доме, промокшая мебель и отсутствие электричества – картина у жителей железнодорожной станции «Спутник» весьма нерадостная. Несмотря на оптимистичные отчёты ответственных лиц о возвращении подтопленцев в свои дома из пунктов временного размещения, где они провели прошлую ночь, ситуация остаётся весьма напряжённой, рассказали местные жители агентству.

По словам жителей Спутника, эвакуация началась ещё до объявления ЧС, поэтому спасатели попросту не имели права обеспечить пострадавших удобным местом размещения, одеялами и питанием, условия были спартанскими. Но даже после введения режима ЧС людям, которые остались на крышах собственных домов, не смогли доставить горячее питание, рассказали они.

Сейчас же жители Спутника вернулись к своим домам и обнаружили полное отсутствие электричества. Как сообщил заместитель председателя ТОС «Спутник Владивосток» Владимир Шумсков, власти боятся давать электричество из-за низко расположенных розеток в домах пострадавших. Все понятно, только что делать людям? Пока они занялись отмыванием ила. Его нужно отмывать сразу, поэтому, невзирая на усталость, даже пенсионеры взялись за тряпки. Жители Спутника – подтопленцы бывалые – этот район в последние годы топит регулярно из-за сброса воды из водохранилища, а русло реки Богатая распорядились почистить только сейчас, сетуют они.

И переживают, что наводнение может повториться в ближайшие дни: МЧС уже предупредило о новых осадках, которые ожидаются 29 и 30 августа. Поэтому опасность прорыва плотины все ещё сохраняется, и при необходимости из Богатинского водохранилища снова могут спустить воду. Когда именно – неизвестно, поэтому жители пребывают в растерянности и полном душевном «раздрае». Спускать ценные вещи с чердаков пока рано, остаётся согреваться чаем у костра и надеяться, что МЧС в этот раз попросту перестраховывается, посылая сообщения о сильных осадках.

Софья Корф