Страховые компании совместно с региональными властями получат возможность продумать и внедрять программы, с помощью которых возмещается ущерб пострадавшим от ЧС гражданам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сообщение с сайта Минфина.

Начал действовать закон, по которому региональным властям дается право иначе выплачивать компенсации за порчу имущества в результате ЧС некоторым гражданам.

Так, выплаты с преимуществами будут получать те, кто застраховал свое жилье. Сами выплаты пройдут и из страховой компании, и из бюджета. Всем остальным компенсируют утрату в рамках социальных норм.

Срок выдачи компенсации для застраховавших квартиру или иное жилье – в течение двадцати рабочих дней. Минимальная сумма выплат – 300 – 500 тысяч рублей.

Анастасия Туркова