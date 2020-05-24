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Затянется надолго - дату окончания пандемии снова перенесли
Сингапурские ученые "передумали" насчет летних ослаблений вируса
Сингапурские исследователи перенесли дату окончания пандемии на конец года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
По мнению исследователей университета, конец пандемии можно ожидать в конце года, некоторые страны справятся с болезнью значительно раньше, так США победит ее в сентябре, а Россия в середине августа. При этом специалисты подчеркивают, что их математические расчеты могут быть неверными.
Они подчеркнули, что в мире может произойти рост числа заболевания из-за ослабления ограничительных мер.
На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, цифра заболевших превысила 5,3 млн человек. В пятерке стран США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания. Напомним, что российские чиновники на днях заявили о выходе на плато по заболеванию по коронавиусу, часть регионов начнет выходить из карантинных мер.