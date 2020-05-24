Затянется надолго - дату окончания пандемии снова перенесли

Сингапурские исследователи перенесли дату окончания пандемии на конец года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По мнению исследователей университета, конец пандемии можно ожидать в конце года, некоторые страны справятся с болезнью значительно раньше, так США победит ее в сентябре, а Россия в середине августа. При этом специалисты подчеркивают, что их математические расчеты могут быть неверными.

Они подчеркнули, что в мире может произойти рост числа заболевания из-за ослабления ограничительных мер.

На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, цифра заболевших превысила 5,3 млн человек. В пятерке стран США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания. Напомним, что российские чиновники на днях заявили о выходе на плато по заболеванию по коронавиусу, часть регионов начнет выходить из карантинных мер.