Злоумышленница получила условный срок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В Надеждинском районе Приморья суд приговорил бывшую заведующую детсадом к 4 годам и 6 месяцем условно за мошенничество с использованием своего служебного положения

Как было установлено в суде, женщина, являясь руководителем детского сада, в 2016-2017 годах заключила трудовые договоры на работу с семью людьми, достоверно зная о том, что они не будут фактически там работать.

На основании заключённых документов, из местного бюджета было перечислено в общей сложности свыше 571 тысяч рублей, причитающихся якобы трудоустроенным.

Полученными деньгами заведующая распорядилась по собственному усмотрению.

Причиненный ею ущерб возмещён в полном объёме.

Дмитрий Шевченко