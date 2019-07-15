Заведующая детским садом поплатилась за мошенничество
Злоумышленница получила условный срок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В Надеждинском районе Приморья суд приговорил бывшую заведующую детсадом к 4 годам и 6 месяцем условно за мошенничество с использованием своего служебного положения
Как было установлено в суде, женщина, являясь руководителем детского сада, в 2016-2017 годах заключила трудовые договоры на работу с семью людьми, достоверно зная о том, что они не будут фактически там работать.
На основании заключённых документов, из местного бюджета было перечислено в общей сложности свыше 571 тысяч рублей, причитающихся якобы трудоустроенным.
Полученными деньгами заведующая распорядилась по собственному усмотрению.
Причиненный ею ущерб возмещён в полном объёме.
Дмитрий Шевченко