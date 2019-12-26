Завод по производству взрывчатки ушел в частные руки

Приватизировать крупные промышленные производства, продукция которых взрывоопасна, разрешили в Узбекистане. К настоящему моменту одно из важнейших государственных предприятий республики уже на 49% скуплено испанской корпорацией, не хватало только поправок в закон, сообщает DEITA.RU



Речь идёт о законе о «Разгосударствлении и приватизации», принятом в Узбекистане после крушения Советов, в 1991 году. Согласно его пунктам, нельзя сделать частными предприятия, производящие разработку, производство или ремонт оружия, военной техники и других сходных запчастей и элементов. С новой поправкой принятой в 2019 году, из этого списка исчезли производства, занимающиеся взрывчаткой.

Исчезли они как раз тогда, когда почти половина АО «Аммофос-Максам» - одно из крупнейших предприятий химической промышленности в Узбекистане – продано корпорации «Maxam Corp. S.A.U». Но на этом влияние испанской корпорации на республику, едва сохранившую химическую промышленность, как наследие СССР, не заканчивается. Корпоративный гигант недавно стал акционером Чирчикского химического завода, заботливо переименовав его в «Maxam-Chirchiq».

Евгений Черемухин