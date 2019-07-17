Место на территории Приморского края, где в скором будущем развернется китайский металлургический завод, уже выбрано, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональную администрацию.

Теперь перед инвесторами, которые планируют вложить в развитие завода 1,5 миллиарда евро, а это, ни много ни мало, а 106 миллиардов рублей. Одно из главных условий развития предприятия — предоставление рабочих мест российским гражданам. Кроме того, китайцам предстоит наладить производство таким образом, чтобы оно было экологически чистым.

Отмечается, что причиной, почему металлургический завод планируется построить в Приморье, называют удачное месторасположение региона. Завод будет приближен ко многим странам АТР.

Ранее DEITA.RU информировало о том, что в социальных сетях появилось видео огромной очереди из иностранцев. Большое число иностранных граждан выстроилось перед пунктом пропуска, чтобы попасть на одно из крупнейших предприятий Дальнего Востока. Местные жители утверждают, что на предприятии предпочтение отдают далеко не кадрам из региона.

Екатерина Брязгунова