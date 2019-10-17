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Заворотнюк отказалась от спасительного лекарства
Одна ампула стоит более 800 тысяч рублей, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, отказалась использовать лекарство, которое продлило жизнь Жанне Фриске.
Как стало известно СМИ от родственников артистки, лекарство экспериментальное, его производят в США. Одна ампула стоит порядка 12 тысяч евро – 850 тысяч рублей.
Кроме того, эти таблетки не в состоянии полностью излечить. Они могут только на время остановить рост раковых клеток. По сути, они работают как допинг и дают облегчение только на время.
Елена Миронова