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Заворотнюк отказалась от спасительного лекарства

Заворотнюк

Одна ампула стоит более 800 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, отказалась использовать лекарство, которое продлило жизнь Жанне Фриске.

Как стало известно СМИ от родственников артистки, лекарство экспериментальное, его производят в США. Одна ампула стоит порядка 12 тысяч евро – 850 тысяч рублей.

Кроме того, эти таблетки не в состоянии полностью излечить. Они могут только на время остановить рост раковых клеток. По сути, они работают как допинг и дают облегчение только на время.

Елена Миронова

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