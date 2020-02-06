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Заворотнюк попросили не делать тайну из болезни

Заворотнюк

Ее история может помочь тысячам больных

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала, что хотела бы, чтобы известные люди, столкнувшиеся с раком, рассказывали об этом, сообщает ИА DEITA.RU. По мнению активиста, это помогло бы тысячам людей.

Как пишетРИА «ФАН», Боровова сожалеет, что ни Жанна Фриске, ни Анастасия Заворотнюк не рассказывали о болезни. Ведь это популярные люди, и за ними следят тысячи человек. Их правдивые истории могут повлиять на людей.

В качестве примера активист привела историю доктора-онколога Павленко. В 2018 году у него диагностировали рак. О течении болезни врач рассказывал в своем блоге. В январе 2020 года Андрея Павленко не стало.

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