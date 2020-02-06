Новости
Спасенному медвежонку в Приморье подарили игрушку
6 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды во Владивостоке на четверг озвучили синоптики
6 Февраль 2020, 06:30
Заворотнюк попросили не делать тайну из болезни
6 Февраль 2020, 05:45
Доктор Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса
6 Февраль 2020, 05:00
Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян
6 Февраль 2020, 04:15
Названы 3 схемы обмана в автосервисах
6 Февраль 2020, 03:30
Полковник ГИБДД сказал, когда можно не пропускать пешехода на переходе
6 Февраль 2020, 02:30
Россиянам сказали, почему опасно выкидывать чеки из магазинов
6 Февраль 2020, 01:15
Заворотнюк попросили не делать тайну из болезни
Ее история может помочь тысячам больных
Президент Ассоциации онкологических
пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала, что хотела бы, чтобы
известные люди, столкнувшиеся с раком, рассказывали об этом, сообщает ИА
DEITA.RU. По мнению активиста, это помогло бы тысячам людей.
Как пишетРИА «ФАН», Боровова сожалеет, что ни Жанна Фриске, ни Анастасия Заворотнюк не рассказывали о болезни. Ведь это популярные люди, и за ними следят тысячи человек. Их правдивые истории могут повлиять на людей.
В качестве примера активист привела историю доктора-онколога Павленко. В 2018 году у него диагностировали рак. О течении болезни врач рассказывал в своем блоге. В январе 2020 года Андрея Павленко не стало.