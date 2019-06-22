«Это надо же, чтобы прокуратура волшебной кисточкой и бумагой занялась»: школьная история вызвала переполох в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура Красноярского края проверит факт снятия отпечаток пальцев у второклассников одной из школ города Минусинска Красноярского края. Об этом рассказывает телеканал «Тон».

По имеющейся информации, во втором классе участилась кража денег. В связи с этим замдиректора по воспитательной работе решили проверить у детей отпечатки пальцев. В конце учебного года она пригласила ребят в свой кабинет и сказала, что проведет расследование по факту участившихся краж денег.

Как позднее, во время разбирательства, стало ясно, технически это было снятие отпечатков пальцев, однако замдиректора превратила процедуру в игру. Она давала детям кисточку и краски и уверяла, что они волшебные и укажут на того, кто берет деньги без спроса.

Отмечается, что родители детей, которые прошли данную процедуру, жалуются на то, что дети боятся ходить в школу.

История вызвала бурное осуждение в Сети. «А чего это ее сын так испугался, если ничего не воровал?», «Ничего кошмарного не произошло, а если ребенку хватает такого для травмы психологической, то у него уже была навернутая психика, а это уже вопросы к родителям», «Пусть её сынок дома с мамой сидит, чтоб психологической травмы не было. Это ж надо, чем прокуратура занимается волшебной кисточкой и бумагой!!!», «Приучают детей воровать — можно: ответственности никакой, закон тебя защитит, а завуча — к стене за инициативу», — пишут те, кто встал на сторону замдиректора, который, к слову, получила дисциплинарное взыскание.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону родителей, переживающих за психологическое здоровье детей. «Если, как пишут комментаторы, все правильно сделал завуч, вперёд умники идите и сдайте свои отпечатки пальцев в полиции. Это сейчас можно сделать добровольно. Или уже не хочется? А вдруг, нечаянно, отпечатки на ворованном телефоне обнаружатся или на пакете с наркотой?», — пишут защитники женщины.

Екатерина Брязгунова