Путин напомнил, зачем на дорогах ставятся камеры: для предотвращения аварий и травматизма, насколько это возможно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

А поэтому, говорит глава государства, прятать и скрывать их не требуется.

Особенно на опасных участках движения они должны быть на виду, чтобы не возникало подмены смыслов. Цель введения видеонаблюдения – сохранение людям жизни и здоровья, а не выписывание штрафов водителям. Последнее – отнюдь не самоцель.

Говоря это, Владимир Путин выразил надежду, что будет услышан не только в Кремле.

Анастасия Туркова