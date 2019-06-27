27 Июнь 2019, 01:45
Заявление о дорожных камерах сделал Путин
Источник изображения: Сергей Трэйне
Путин напомнил, зачем на дорогах ставятся камеры: для предотвращения аварий и травматизма, насколько это возможно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.
А поэтому, говорит глава государства, прятать и скрывать их не требуется.
Особенно на опасных участках движения они должны быть на виду, чтобы не возникало подмены смыслов. Цель введения видеонаблюдения – сохранение людям жизни и здоровья, а не выписывание штрафов водителям. Последнее – отнюдь не самоцель.
Говоря это, Владимир Путин выразил надежду, что будет услышан не только в Кремле.
Анастасия Туркова
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