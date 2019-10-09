Заявление о повышении цены на воду сделали в Минпромторге

Резкого скачка цен на минеральную воду и перебоев с поставками в ближайшее время не предвидится, сообщает DEITA.RU. Таким образом замминистра торговли России Виктор Евтухов отреагировал на информацию о возможном повышении стоимости минералки.

По словам Евтухова, которого цитирует ТАСС, нельзя заявлять о том, что после введения маркировки продукции будут увеличены цены, так как эксперимент еще не проведен, а значит — и выводы делать рано.

Евтухов отметил, что маркировка продукции вводится не только для минеральной бутилированной воды. При этом опыт уже показал, что никакого роста цен после появления специальных маркеров не произошло. Ни о каких сложностях, которые якобы могут появиться у импортеров или отечественных производителей, быть не должно.

Екатерина Брязгунова