Информацию о числе бедных в стране прокомментировал Минтруд, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство. Минтруд прокомментировал публикации о количестве бедных в России и утверждает, что СМИ растиражировали устаревшие данные. СМИ использовали устаревшие статистические данные, когда говорили о 26 процентах семей, в которых есть дети, и доход меньше прожиточного минимума. Издание РБК ошибалось, ссылаясь на такие данные Росстата. Эта информация верна, но по отношению к 2017 году, никак не нынешнему. Сегодня, говорят в ведомстве, бедных тоже больше всего среди семей с детьми, но государство организовало для них систему выплат, которые станут весомой помощью гражданам.

С той же целью вводятся и реализуются нацпроекты.

Напомним: к концу июля Росстат передавал: количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале увеличилось до 14,3% населения страны, что равно 20,9 миллиона человек. В 2018 году таковых было 13,9%.

Анастасия Туркова