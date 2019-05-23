На сегодняшний день риск применения ядерного оружия самый высокий со времен окончания Второй мировой войны, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил руководитель Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван.

Как пишет Business Insider, сегодня риск использования ядерного оружия является неотложной проблемой, и миру к ней нужно относительно намного более серьезно.

По словам Дван, все ядерные державы планеты реализуют программы ядерной модернизации, поэтому контролировать ситуацию становится сложнее из-за ее постоянного изменения. Это происходит из-за жесткой конкуренции между Китаем и США.

Стоит отметить, что возможность начала Третьей мировой, на этот раз ядерной, войны пугает не только ООН. Россияне также всерьез обеспокоены данной проблемой. «Раз такое оружие имеется, значит — когда-то оно выстрелит. Причиной может быть любой процесс. Вопрос времени и не более того», «Позитивный сценарий для России — стать провинцией Китая. Негативный сценарий — стать огромной обгорелой, радиоактивной ямой. И решается это не в Кремле...», «Атомной войны быть не может. Ядерную реакцию запустить тяжело. Шансы, что российское ядерное оружие лучше Суперджета и всего остального, равны нулю», — пишут комментарии в Сети.

Екатерина Брязгунова