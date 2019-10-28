Заявление скандальной чиновницы возмутило россиян

Помощница губернатора снова вынуждена объяснять свой поступок, возмутивший людей, сообщает DEITA.RU.



Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева снова попала в центр скандала. Как пишет Ura.ru, чиновница оставила язвительный комментарий под постом о тяжело больной женщине.

Опенышева, которая уже оскандалилась селфи в ванной с шоколадом, прокомментировала пост местного журналиста о тяжелой жизни в православной общине. Молодой человек написал о том, что в селе нет врача, а одна из женщин весит всего 39 килограммов и постоянно сталкивается с проблемами в получении инсулина.

Чиновница предложила просто лучше кормить женщину, а также отметила, что диабет не приговор.

Люди были возмущены таким цинизмом, поэтому вскоре чиновнице пришлось оправдываться. Она заявила, что не хотела никого оскорбить и вообще всегда и всем старается помочь. Например, этой женщине она предложила вместе съездить в больницу, чтобы решить вопрос с инсулином, но та отказалась.

Елена Миронова

