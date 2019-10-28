telegr wh call

Новости

Эвтаназия: Скворцова рассказала, как избавиться от страданий

28 Октябрь 2019, 22:15

Массовую стрельбу в колледже планировал подросток

28 Октябрь 2019, 21:45

Заявление скандальной чиновницы возмутило россиян

28 Октябрь 2019, 21:15

Синоптики выпустили предупреждение: погода резко испортится

28 Октябрь 2019, 20:45

Школьники заразились гепатитом от буфетчицы

28 Октябрь 2019, 20:15

Долги управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд

28 Октябрь 2019, 20:00

Путин дал поручение по Владивостоку

28 Октябрь 2019, 20:00

История искалечившего солдата врача получила продолжение

28 Октябрь 2019, 19:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Заявление скандальной чиновницы возмутило россиян

чиновница

Помощница губернатора снова вынуждена объяснять свой поступок, возмутивший людей, сообщает DEITA.RU.

Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева снова попала в центр скандала. Как пишет Ura.ru, чиновница оставила язвительный комментарий под постом о тяжело больной женщине.

Опенышева, которая уже оскандалилась селфи в ванной с шоколадом, прокомментировала пост местного журналиста о тяжелой жизни в православной общине. Молодой человек написал о том, что в селе нет врача, а одна из женщин весит всего 39 килограммов и постоянно сталкивается с проблемами в получении инсулина.

Чиновница предложила просто лучше кормить женщину, а также отметила, что диабет не приговор.

Люди были возмущены таким цинизмом, поэтому вскоре чиновнице пришлось оправдываться. Она заявила, что не хотела никого оскорбить и вообще всегда и всем старается помочь. Например, этой женщине она предложила вместе съездить в больницу, чтобы решить вопрос с инсулином, но та отказалась.

Елена Миронова

Читайте также:

Чиновница разозлила губернатора «шоколадным» селфи

В Кремле рассказали, что стало с чиновницей, назвавшей «бичами» жертв потопа

Путин высказался о чиновнице, назвавшей жертв наводнения «бичевней»

Популярное

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Парковаться возле жилых домов запретят с нового года

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке
Загрузка...
Загрузка...