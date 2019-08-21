Нерасторопные граждане будут получать более строгие условия заключения кредитов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Около девяти миллионов россиян рискуют столкнуться с проблемами при получении очередного займа в банке. Уже 1 октября текущего года люди, у которых уровень долговой нагрузки составит более 50%, будут относиться к категории "проблемных" для отечественных финансовых организаций.

По расчётам экспертов, доля таких "проблемных" заёмщиков со всей России может составить порядка 15% от их общего числа. При этом, специалисты отмечают, что на самом деле этот показатель скорее всего даже больше этой цифры.

Как отметили представители Объединённого кредитного бюро, новый подход к оценке заёмщиков приведёт к тому, что хоть и им не будут отказывать в получении новых кредитов, но вот условия их выдачи станут строже.

Если эти предположения подтвердятся, то большая часть клиентов, которая рассчитывала на займ в банке может перетечь в МФО, где требования несколько ниже.

Дмитрий Шевченко