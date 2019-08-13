Финансовые власти страны готовятся к унификации учёта займов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Центробанк хочет создать единую для всех кредитных бюро форму выдачи отчёта. Пока рейтинги носят информационный характер, но в дальнейшем могут быть связаны со стоимостью финансовых продуктов.
Как отмечают эксперты, наиболее вероятным решением на пути унификации данных о рейтингах
разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено
качество заёмщика и насколько велики его шансы получить кредит.
Сами представители бюро кредитных историй настроен более скептически. Так, например, по мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма приведёт к снижению конкуренции и качества услуг.
Дмитрий Шевченко