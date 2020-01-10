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«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице

Зарплата - pixabay

Росстат отчитался о росте доходов москвичей в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

Росстат подвел итоги экономического роста в Москве в 2019 году. Как пишет News.ru со ссылкой на данные ведомства, с 2018 года средняя зарплата москвича выросла на 10 тысяч рублей.

Так, по данным на октябрь 2019 года, в среднем в Москве получали 89 тысяч рублей. Год назад зарплата составляла 79 тысяч. Рост оценили в более чем 12%.

Росияне по-разному отреагировали на такие новости:

«Ну понятно, Москва – какое-то отдельное государство! У нас что-то зарплаты года с 15 не растут», - прокомментировал житель Приморья Константин.

«Совсем уже зажрались! 89 – это средняя, учитывая дворников там и других с копейками. Сколько же тогда получают всякие менеджеры?? Еще наверное и жалуются!», - сказала Анна из Тулы.

«А что вы удивляетесь? В Москве и цены другие, и вообще уровень жизни. Так что все логично», - считает Евгений из Калуги.

Елена Миронова

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