Здание Чернышевского филиала Приморского индустриального колледжа обрушилось в селе Чернышевка Анученского района в ночь на среду, 17 июля, сообщает DEITA.RU.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, обрушение действительно произошло, однако силы спасателей оказались не востребованы, так как здание заброшено. В нем никого не было.

Местные жители отмечают, что грохот от обрушения был слышен если не на весь населенный пункт, то на половину точно.

Ранее DEITA.RU неоднократно об обрушениях различных учебных заведений, расположенных в удаленных районах края. Так, например, в Мариинском поселении Хабаровского края крыша здания школы обвалилась во время уроков прямо на головы учеников и учителей.

Екатерина Брязгунова