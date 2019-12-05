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Здание полыхнуло в центре города - фото
В Уссурийске Приморского края на улице Краснознаменной местные жители заметили сильное задымление, сообщает DEITA.RU.
По сообщению местных жителей, клубы дыма идут со стороны новостроек. Черный и обильный дым изрядно напугал местных жителей. Как видно на фото с места происшествия, у торгового здания успела изрядно прогореть.
Сейчас на месте происшествия активно работают пожарные и уже собралась толпа зевак.
Как выяснилось позже в социальных сетях, причиной сильного задымления стал магазин автотоваров на улице Волочаевской.
«Причины возгорания пока не известны, на месте работают пожраные», - отметили очевидцы.
Отметим, это не первый случай серьезного возгорания в Приморском крае – регулярно происходят возгорания хозяйственных и торговых объектах на территории разных городов.
Александра Маслова