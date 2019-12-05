Здание полыхнуло в центре города - фото

В Уссурийске Приморского края на улице Краснознаменной местные жители заметили сильное задымление, сообщает DEITA.RU.

По сообщению местных жителей, клубы дыма идут со стороны новостроек. Черный и обильный дым изрядно напугал местных жителей. Как видно на фото с места происшествия, у торгового здания успела изрядно прогореть.

Сейчас на месте происшествия активно работают пожарные и уже собралась толпа зевак.

Как выяснилось позже в социальных сетях, причиной сильного задымления стал магазин автотоваров на улице Волочаевской.

«Причины возгорания пока не известны, на месте работают пожраные», - отметили очевидцы.

Отметим, это не первый случай серьезного возгорания в Приморском крае – регулярно происходят возгорания хозяйственных и торговых объектах на территории разных городов.

Александра Маслова