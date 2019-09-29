Здание в центре города полыхнуло в ночь перед передачей новому собственнику

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пожар Аралия

Крупный пожар произошел в здании бывшего профилактория «Аралия» в Дальнегорске в ночь на 29 сентября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 4.07 29 сентября. Расчеты прибыли на место спустя 6 минут и приступили к тушению.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю,  в 4.43 пожар был локализован и в 6.53 полностью ликвидирован. Горели в давно неэксплуатируемом здании крыша и верхние этажи. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Как отметили в ГУ МЧС России, конкретные причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Между тем, дальнегорская общественность строит конспирологические версии относительно причин пожара. Дело в том, что дом 26 на бульваре Полины Осипенко ох какой непростой. Профилакторий в нем давно закрыт, так и стояло оно, постепенно ветшая и разграбляясь. Ну а накануне к дальнегорским властям обратились коллеги краевые с предложением безвозмездной передачи муниципального имущества в собственность Приморского края для организации психиатрического диспансера.

Часть жителей предложение поддержала – пусть отдают, лишь бы здание вблизи ремонтируемого бульвара в порядок привели. Часть высказалась категорически против такого соседства с местом отдыха горожан. Дума Дальнегорского городского округа даже организовала специальный интернет опрос с целью выяснения мнений жителей. Согласно результатам опроса, размещенным на официальном сайте ДГО, 248 человек высказались «против» и 54 «за».

Но депутатов результаты опроса не убедили, и члены профильного комитета, мотивируя тем, что в опросе приняло участие менее 1% дальнегорцев, большинством голосов рекомендовали Думе принять решение о согласовании передачи здания в краевую собственность. Особую пикантность пожару придает то, что вопрос о судьбе бывшего профилактория «Аралия» внесен в повестку заседания Думы, назначенного на завтра, 30 сентября.

Дмитрий Санников

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