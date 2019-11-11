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Здесь останавливать водителей ГИБДД не имеет право

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Существует много ограничений для сотрудников ГИБДД в вопросах остановки водителя. Однако зачастую ограничения нарушаются самими инспекторами благодаря лазейкам в законе, сообщает DEITA.RU.

Согласно пункту №88 Административного кодекса МВД сотрудникам ГИБДД запрещено останавливать водителей в тех местах, где подобное действие ограничивается правилами дорожного движения, как отмечает портал «Автовзгляд». Иными словами, инспектор не имеет права останавливать шофёра возле «зебры», в тоннелях, на мосту или перекрёстке, вблизи остановок общественного транспорта, а также в ряде других случаев.

Однако в кодексе есть нюанс, который позволяет инспекторам сплошь и рядом практиковать неправомерные остановки. Так, в пункте №88 предусмотрено исключение, согласно которому сотрудник ГИБДД может остановить водителя, если действие позволит пресечь административное правонарушение, если светофор заменяет регулировщик, а также в случае предотвращения опасности жизни, здоровью или имуществу. Также, сотрудники ГИБДД имеют право устраивать засады на участках, запрещённых законом в случае, если на месте остановки находится автопатруль с включёнными специальными сигналами.

Разумеется, у водителя не всегда есть возможность сразу понять, чем обусловлена остановка – упреждением угрозы жизни или желанием сотрудников дорожной полиции. Однако особенно настойчивые автовладельцы смогут отстаивать свои права, опираясь на указанный пункт в кодексе.

Софья Корф

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