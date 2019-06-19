Автолюбители из Приморья предупреждают о том, что на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск любителей погонять поджидают барыги с передвижными камерами фото- и видеофиксации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик dps.control.

Как пишут очевидцы, желающие подзаработать на чужой слабости или невнимательности обосновались сразу после Мирного в сторону Хабаровска.

Ранее стало известно о том, что в скором времени дорожные камеры начнут фиксировать превышение уровня шума на дорогах. Такие камеры на сегодняшний день разрабатываются и внедряются в Великобритании.

Екатерина Брязгунова