Госдума запускает цифровое голосование, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.

В Москве новая технология будет отрабатываться в пилотном режиме, появятся "цифровые участки" и возможность дистанционно голосовать с помощью электронных устройств.

Запуск эксперимента запланирован на 8 сентября – единый день голосования. Система "Мобильный избиратель" расширится с помощью "цифровых участков". В Москве откроют оснащенные необходимым оборудованием участки, на которых смогут выбрать губернаторов жители 16 регионов.

В случае, если эксперимент пройдет удачно, к 2021 году число таких участков может вырасти от нескольких десятков до 5 тысяч.

Анастасия Туркова