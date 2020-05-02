Здоровье Путина охраняют на высшем уровне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин». Как рассказал Дмитрий Песков, «в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая».

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учетом выявления коронавируса у премьер-министра Михаила Мишустина.

Накануне стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Получив положительный тест на коронавирус, он сообщил об этом по видеосвязи Президенту России Владимиру Путину. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель премьер министра Андрей Белоусов.