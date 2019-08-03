Чтобы решить одну из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. С таким мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Вопрос питьевой воды можно решить с помощью продажи в регионах воды с особым химическим составом.

Чтобы сберечь здоровье граждан, потребуется в том числе качественная питьевая вода особого состава, доступная вне зависимости от региона проживания. Это, по словам Онищенко, весомый рычаг влияния. Нужно только координировать усилия медиков и бизнесменов, не откладывать вопрос на потом.

Это особенно важно, если вспомнить, что вода в кранах загрязнена, течет по изношенным трубам и не пригодна для питья.

Анастасия Туркова