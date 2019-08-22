Смехотерапия и праздничный забег состоятся в рамках трёхдневного празднования государственного праздника – Дня флага.

На протяжении трёх дней – 22, 23 и 24 августа праздничные гуляния будут радовать жителей Приморья. Для удобства горожан в столице Приморья организовано несколько точек для праздника. В сквере Суханова и Адмиральском сквере состоялись выступления творческих коллективов края. На Спортивной набережной организовано угощение чаем из настоящего русского самовара, а неподалёку расположилась фотозона, где любой желающий может сфотографироваться в традиционном русском антураже – рядом с самоваром с баранками и в национальной одежде. При этом установленной стоимости за фото нет – пожертвование можно внести по желанию.

Неподалёку от фонтана на Спортивной набережной расположился «уголок здоровья». Сотрудники Владивостокского клинико-диагностического центра с удовольствием просветят любого желающего о правильном питании, вреде курения и даже о том, как правильно чистить зубы – это специалисты продемонстрируют на увеличенном макете челюсти. Помимо этого, любой желающий сможет измерить артериальное давление. Специалисты центра «Здоровье» проведут для гостей программы и «Смехозарядку» по методам смехотерапии.

Центр «Здоровье» информирует о том, что любой желающий сможет по субботам в 10:00 присоединиться к проекту «Прогулка с врачом», которая на протяжении семи лет реализуется в столице Приморья. Врачи центра вместе со своими подопечными проходят рекомендуемые десять тысяч шагов на пути к здоровому образу жизни. Такая работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

Помимо этого, во второй день празднования – 23 августа в 12:00 состоится забег по тропе здоровья вдоль бухты Фёдорова.

Софья Корф