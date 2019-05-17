Комплекс мер по борьбе со «школьными» заболеваниями предложил Минздрав, сообщает DEITA.RU. Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов.
В интересах детей, чьи хронические заболевания обусловлены факторами внутришкольной среды, Минздрав предложил улучшить доступность диспансерного наблюдения.
В ведомстве предложили уточнить, что диспансерное наблюдение проводится для несовершеннолетних, хронические неинфекционные заболевания которых связаны с факторами внутришкольной среды: болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ.
Минздрав считает, что если своевременно поставить на диспансерный учёт таких детей, лечить и реабилитировать, это уменьшит вероятность хронизации заболеваний и их переход в декомпенсированную стадию.
Анастасия Туркова