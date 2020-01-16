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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Здоровенные тараканы» - огромные насекомые наводнили дома приморцев

Таракан

В паблике arstv появилось видео с огромными тараканами. По словам местных жителей, раньше их было немного, но потом внезапно популяция крупных насекомых стала куда больше, сообщает DEITA.RU.

В паблике появилось видео, на котором сняли огромных насекомых – часть из них погибла, а другая часть спокойно сидит и шевелит усами перед камерой.

Все они живут в многоквартирных домах в Арсеньеве.

«Огромные, как майские жуки. Размером с фалангу пальца примерно», - говорит автор видео.

Жилец дома отмечает, что раньше огромных насекомых было немного – один-два слонялись по подъезду. Теперь их там десятки. Кроме того, отмечается, что накануне «нашествия» были проблемы с канализацией, и насекомые могли прийти из сточных подземных труб.

Подписчики успели выдвинуть свои версии случившегося.

«Это американский таракан. Качество видео плохое, не могу сказать точно. В неволе сами вымрут. Возможно, кто-то разводит для рептилий. Но это не вариант. Скорее всего, подкинули, чтобы жители заплатили денег и вызвали СЭС», - пишет один из комментаторов.

«Да, в подземных слоях города своя жизнь... Передвигаются по водосточным трубам», - отмечает другой подписчик.

Александра Маслова

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