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«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами

шпилька

Русская девушка рассказала, чем лучше парни из Поднебесной нравятся ее соотечественницам, и в чем - превосходят мужчин из России. Свой субъективный анализ привлекательности она разметила на страничке китайской соцсети Sohu, сообщает DEITA.RU

Одним из главных критериев, которые женщина - герой публикации - привела в пользу китайских парней: их умение совладать с алкоголем. По мнению автора поста, российские мужчины "чаще увлекаются алкоголем". Кроме того, девушка отмечает заботливое и обходительное отношение китайцев к женам до и после свадьбы. 

"После заключения брака он наоборот становится особенно внимательным, а его родители — очень сердечными. В то же время темперамент русских парней более вспыльчивый. Часто бывает, что после свадьбы они меняются, и в семье имеет место домашнее насилие", - отмечает девушка. 

В то же время, она, ссылаясь на опыт подруг-соотечественниц, уехавших в Китай на ПМЖ, уверена - русские парни выглядит более сильными и мужественными, а вот китайцу нужно провести много времени в спортзале, чтобы конкурировать на этом поприще.

Евгений Черемухин

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