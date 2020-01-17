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«Здравствуйте, это прокуратура»: опубликован план проверок на 2020 год
Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2020 год опубликовала на своем официальном сайте Генеральная прокуратура России, сообщает DEITA.RU.
Найти свою организацию в поиске можно, указав ОГРН и ИНН. Как известно, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, за рядом исключений.
Мораторий не распространяется на хозяйствующие субъекты в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Также могут провести плановые проверки бизнеса в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, при наличии вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения и с даты окончания проверки, по результатам которой принято такого решение, прошло менее 3 лет.
Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в рамках федерального государственного надзора в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проводимые по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Дмитрий Санников