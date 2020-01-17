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6 Декабрь 2019, 18:15

«Здравствуйте, это прокуратура»: опубликован план проверок на 2020 год

ВЭФ, день второй, девушки, рецепшн, прокуратура РФ

Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2020 год опубликовала на своем официальном сайте Генеральная прокуратура России, сообщает DEITA.RU.

Найти свою организацию в поиске можно, указав ОГРН и ИНН. Как известно, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, за рядом исключений.

Мораторий не распространяется на хозяйствующие субъекты в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Также могут провести плановые проверки бизнеса в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, при наличии вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения и с даты окончания проверки, по результатам которой принято такого решение, прошло менее 3 лет.

Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в рамках федерального государственного надзора в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проводимые по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Дмитрий Санников

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