Зеленая кофта Кобейна продана за баснословную сумму

Зеленый кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов США, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Продажа предмета гардероба стартовала накануне на аукционе Julien's Auctions, который традиционно проходит в Нью-Йорке. Первоначально кардиган, которых запомнился фанатам еще с начала девяностых годов, планировали продать за 200–300 долларов США.

Однако цена значительно перевалила за 300 тысяч. Зеленая кофта Кобейна стала самой дорогой за всю историю американских аукционов.

Отмечается, что кофта была в свое время подарена лидеру Nirvana его близким другом.

Екатерина Брязгунова