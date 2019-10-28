telegr wh call

Новости

Мужчину осудили за футболку с гербом СССР

28 Октябрь 2019, 05:30

Зеленая кофта Кобейна продана за баснословную сумму

28 Октябрь 2019, 04:30

Такие фразы инспектора ГИБДД опасны для водителя

28 Октябрь 2019, 03:30

Делать ли запасы красной икры, пояснили эксперты

28 Октябрь 2019, 02:30

Решать споры по ЖКХ нужно только так

28 Октябрь 2019, 01:30

Как правильно делить отпуск, сказал Минтруд

28 Октябрь 2019, 00:30

Россиян могут лишить детских пособий

27 Октябрь 2019, 23:33

Маньяк изнасиловал чиновницу в подъезде

27 Октябрь 2019, 22:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Зеленая кофта Кобейна продана за баснословную сумму

фото

Зеленый кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов США, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Продажа предмета гардероба стартовала накануне на аукционе Julien's Auctions, который традиционно проходит в Нью-Йорке. Первоначально кардиган, которых запомнился фанатам еще с начала девяностых годов, планировали продать за 200–300 долларов США.

Однако цена значительно перевалила за 300 тысяч. Зеленая кофта Кобейна стала самой дорогой за всю историю американских аукционов.

Отмечается, что кофта была в свое время подарена лидеру Nirvana его близким другом.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Курту Кобейну исполнилось бы 40 лет

В Америке спор из-за музыки закончился «кровавой баней»

Приморцы отбивают главу района у губернатора

Популярное

Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

Дату первого снегопада в столице назвали синоптики

Участок скоростной трассы откроют в этом году
Загрузка...
Загрузка...