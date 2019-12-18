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Зеленоглазое такси взволновало приморцев

Такси -

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю подвело итоги «горячей линии» по вопросам оказания услуг такси и каршеринга, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве.

Как рассказали специалисты территориального управления Роспотребнадзора, за время работы тематической «горячей линии» было принято 64 телефонных звонка.

Недовольны приморцы прежде всего безопасностью использования услуг такси. В том числе отмечались жалобы на не оборудование транспортного средства детскими удерживающими устройствами, осуществление перевозок без разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси и курение водителя.

Заявили недовольные приморцы и о нарушениях времени подачи такси. Кроме того, жаловались клиенты на оплату услуг такси. В том числе, на невыдачу кассового чека за поездку и отсутствием возможности оплаты безналичным способом.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора дали потребителям разъяснения по защите их прав, установленных законодательством в области защиты прав потребителей и перевозок автомобильным транспортом.

Ранее жительницы Владивостока жаловались на известный агрегатор такси. Девушки рассказали, что через популярное приложение пытались вызвать такси. Однако в одном случае даже не удалось заказать автомобиль, в другом — водитель скинул вызов, а в третьем — цена оказалась настолько высокой, что проще оказалось ехать на автобусе.

«Заказала через приложение машину, прождала водителя, а когда я начала ему звонить и спрашивать, где он, вызов сбрасывали», — жалуется Людмила. Анна в свою очередь заявила, что «приложение не работает, пишет «сервис недоступен». По телефону робот приветствует, далее играет музыка и все».

Дмитрий Санников

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