Новый президент Украины намерен обсудить с президентом России самые важные вопросы отношений двух стран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на LB.ua.

Помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что команда президента будет добиваться проведения переговоров Владимиром Путиным.

По его словам, украинская администрация готова сделать первый шаг навстречу России. При этом, он отметил, что Путин якобы ведёт себя так, будто "никому ничего не должен".

Также Шефир отметил, что Зеленский уже давно демонстрирует своими действиями готовность президента Украины к переговорам с Москвой.

Первоочередной задачей Украины помощник Зеленского назвал возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе.

Дмитрий Шевченко