Переговоры с Россией исключены – решил Зеленский, сообщает DEITA.RU. Информацию передает канал «112 Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что Россия – агрессор.

Ранее глава украинской администрации Андрей Богдан говорил, что Зеленский обдумывает проведение референдума по вопросам взаимоотношений с Россией, чтобы избежать неоднозначных решений и возможного раскола в обществе. Но Богдан добавляет: Киев не станет превращать донбасский вопрос в торговлю людьми и территориями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал проведение референдума внутренним делом Украины и напомнил, что Москва ожидает от Зеленского конкретных действий в Донбассе.

Анастасия Туркова