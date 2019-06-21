Встреча лидеров может состоятся уже в ближайшее время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Новый президент Украины Владимир Зеленский готовится к первой встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщил его помощник Михаил Поплавский.
По его словам, главной темой возможной встречи станет урегулирование ситуации на Донбассе. Ранее Зеленский уже высказывался о готовности провести подобные переговоры.
Как говорит Поплавский, для эффективности общения президентов необходимо заранее подготовить конкретные предложения по снижению напряжения в особых районах Украины.
Примечательно, что выступая на "Прямой линии", Владимир Путин также ответил на вопрос о взаимоотношениях с новым президентом Украины. По словам главы российского государства, вторая сторона должна пойти на контакт первой.
По мнению экспертов, президенты могут увидеться на предстоящем саммите G20 в Японии.
Ранее Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет.
Дмитрий Шевченко