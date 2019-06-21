Встреча лидеров может состоятся уже в ближайшее время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Новый президент Украины Владимир Зеленский готовится к первой встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщил его помощник Михаил Поплавский.

По его словам, главной темой возможной встречи станет урегулирование ситуации на Донбассе. Ранее Зеленский уже высказывался о готовности провести подобные переговоры.

Как говорит Поплавский, для эффективности общения президентов необходимо заранее подготовить конкретные предложения по снижению напряжения в особых районах Украины.

Примечательно, что выступая на "Прямой линии", Владимир Путин также ответил на вопрос о взаимоотношениях с новым президентом Украины. По словам главы российского государства, вторая сторона должна пойти на контакт первой.

По мнению экспертов, президенты могут увидеться на предстоящем саммите G20 в Японии.

Ранее Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет.

Дмитрий Шевченко