Не только в России, но и на Украине первый день июля принес с собой изменения в жизни граждан, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Так, украинская Государственная фискальная служба уведомила о появлении запрета на ввоз автомобилей российского производства в страну. Теперь украинцы не смогут приобрести автомобиль, произведенный или существенно переработанный в России.

Запрет пополнил список многих других, введенных правительством страны по отношению к РФ. Таким образом Киев отвечает Москве, решившей прекратить экспорт нефтепродуктов через украинскую территорию. Граждане не смогут приобрести ни легковые авто, ни автобусы, ни троллейбусы или грузовики в РФ.

Анастасия Туркова