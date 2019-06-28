Освободить моряков-украинцев попросил Зеленский у президента России Владимира Путина, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сказал, что у всех есть дети, и призвал вернуть их родителям. Лидер страны произнес свое обращение на русском.

Зеленский неожиданно заявил, что узнает о решениях и действиях МИД страны Павла Климкина из интернета, и что ответ на российскую ноту по морякам с ним не согласовывали. Он потребовал объяснений.

Климкин потребовал от Москвы мгновенного и безусловного выполнения решения Международного трибунала и освобождения всех задержанных. В России ответили, что нежелание обсудить освобождение сограждан выглядит так, будто Украине нужна шумиха, а не граждане.

Анастасия Туркова