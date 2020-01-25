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6 Декабрь 2019, 18:15

Зеленский объяснил важность переговоров с Путиным

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Путиным нужно договариваться — по крайней мере для того, чтобы вернуть из России заложников Донбасса(и других «точек трения» с РФ). Об этом глава соседнего государства рассказал в интервью телеканалу Израиля «9-й канал», сообщает DEITA.RU

Возвращать «моряков и корабли» Зеленский планиурет, не ориентируясь на согласшения, связанные с Минском или «нормандский формат: президент Украины назвал такую повестку «прямым диалогом с Путиным». По словам политика, в Донбассе и Российской Федерации все еще остается немало осужденных граждан его страны, и позиция Киева недвусмысленно предполагает возвращение соотечественников на Родину.

Несмотря на в целом политкорректный тон Зеленского, он не преминул высказать прямые обвинительные тезисы — особенно, в отношении Кремля. Так, глава Украины считает, что ответственность за «донбасскую» ситуацию целиком и полностью лежит на России. В то же время, президент Зеленский считает, что разрешение конфликтов нужно не только его стране, но и нашей, ведь «конфликт в Донбассе навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Евгений Черемухин

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