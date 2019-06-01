Не станет платить зарплату президенту Украины Владимиру Зеленскому продюсерская студия «Квартал-95», сообщает DEITA.RU. Он отдал свою долю в студии «Квартал-95» бизнес-партнерам.

Как рассказал совладелец компании Борис Шефир в интервью изданию «Детектор», теперь президент сможет разве что получать роялти с уже созданных на протяжении 15 лет продуктов.

Шефир выдал Зеленского: глава украинского государства зарабатывает около 30 тысяч гривен, что равняется 72,8 тысячи рублей.

Также было сказано, что при желании Зеленский сможет вернуть свою долю через пять лет. Но эта договоренность не скреплена юридически.

Что касается отношения Зеленского к России - напомним, что, по его словам, Украина находится в состоянии войны с нами.

Анастасия Туркова