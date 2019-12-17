Зеленский перешел дозволенные границы, дело дошло до суда

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Расширение полномочий украинского лидера Владимира Зеленского в суде признали неконституционным, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.
Желанию президента Украины расширить полномочия и назначать самостоятельно руководителей таких важных государственных учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследование, не суждено сбыться. Конституционный суд Украины признал подобные новшества противоречащими главному государственному документу — Конституции.
Также судьи высказали свое мнение по поводу сокращения численности депутатов Верховной Рады. Инициатива сократить число народных избранников с 450 до 300 человек, не нашла поддержки. Эти предложения приняли, но «с предостережениями».
Екатерина Брязгунова