Зеленский перешел дозволенные границы, дело дошло до суда

Расширение полномочий украинского лидера Владимира Зеленского в суде признали неконституционным, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.

Желанию президента Украины расширить полномочия и назначать самостоятельно руководителей таких важных государственных учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследование, не суждено сбыться. Конституционный суд Украины признал подобные новшества противоречащими главному государственному документу — Конституции.

Также судьи высказали свое мнение по поводу сокращения численности депутатов Верховной Рады. Инициатива сократить число народных избранников с 450 до 300 человек, не нашла поддержки. Эти предложения приняли, но «с предостережениями».

Екатерина Брязгунова