Президент Украины Владимир Зеленский показал прикол в своем кабинете в Белом доме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Украинскую газету».

В среду, 19 июня, в администрации главы государства была проведена экскурсия для корреспондентов местных СМИ. Прибывшим журналистам Зеленский предложил пройти в свой кабинет, при этом добавил, что не уверен в том, что может это делать.

Несмотря на сомнения украинского лидера, журналисты прошли в кабинет, где их взору со словами: «Хотите, прикол покажу?» открылась комната с парикмахерским креслом и раковиной.

Зеленский сразу отметил, что не собирается пользоваться услугами стилиста на рабочем месте.

Напомним, ранее президент заявил, что планирует переехать из здания президентской администрации, так как иначе он просто-напросто сойдет с ума.

Екатерина Брязгунова