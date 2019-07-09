Президент Украины сделал важное заявление о русском языке, сообщает DEITA.RU.

Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей" заявил, что после окончания войны на Донбассе даст возможность местным жителям общаться на русском языке. По его словам, русский язык может получить на территории нынешних ЛНР и ДНР особый статус.

Также президент отметил, что на всей Украине уже сейчас нет проблем с употреблением русского языка в повседневной жизни.

Зеленский также подчеркнул, что , если от жителей Донбасса поступит соответствующая просьба — заполнять документы на русском языке, то он не видит проблемы, чтобы обсудить этот вопрос.

Дмитрий Шевченко