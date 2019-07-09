Встреча глав двух стран может произойти: лидер Украины Владимир Зеленский позвал главу РФ встретиться в Минске и обсудить, чей Крым, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В обсуждении злободневных вопросов Зеленский предлагает задействовать и глав других стран: США, Великобритании, ФРГ и Франции. Он предположил, что Александр Лукашенко будет рад собрать лидеров государств в Минске, и предложил Путину приехать туда.

Что касается планируемого телемоста между Россией и Украиной – Зеленскому инициатива не нравится. Лидер страны получает рекомендации отменить эфир – дуэт «России-1» и NewsOne. У здания NewsOne идет митинг с требованием отменить передачу, телеканал может даже лишиться лицензии. В то же время в России надеются, что встреча граждан обеих стран в эфире двенадцатого июля состоится.

Анастасия Туркова