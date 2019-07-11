Ему стало известно, что силовики организовали настоящий бизнес на туристах, сообщает DEITA.RU.



Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ, который открывает Чернобыль для потока посетителей. Он лично заявил об этом в своих соцсетях. По данным «Ведомостей», речь идет о создании тропы для туристов.

Как сказал сам украинский президент, многие годы зона отчуждения была местом для нелегального заработка силовиков: они брали взятки с туристов за пропуск в зараженную зону. Зеленский заявил, что Чернобыль должен видеть мир, и туристы, и ученые, и историки. После его указа Чернобыль превратится в точку роста новой Украины.

Елена Миронова