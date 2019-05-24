Владимир Зеленский постановил отпросить жителей Украины и узнать их отношение к возможному заключению мира с Россией, сообщает DEITA.RU. Журналисты получили такую информацию на встрече в администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал важным услышать мнение каждого человека в нормальном разговоре с гражданами. В связи с этим референдум, который планировался, переформировался в опрос.

Зеленский добавил, что принимать решение за закрытыми дверями не хочет, поэтому условиях мира с Россией по Донбассу обсудят открыто.

Анастасия Туркова