Как вернуть Донбасс, придумала команда главы Украины Владимира Зеленского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Схема действий по возвращению обратно под крыло Киева бунтующей части страны разработана партией «Слуга народа», которая идет на выборы в Раду с поддержкой Зеленского. Авторы идеи собираются для начала «возвращать граждан ментально», а после - начать развивать в регионе экономику.

При этом в партии признают, что быстро решить конфликт с Донецкой и Луганской областями не выйдет.

Анастасия Туркова