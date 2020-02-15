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Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
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Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
Для тех, кто выбрал Украину вместо России, построят новый город
Президент Украины
Владимир Зеленский рассказал о планах построить на границе с Крымом город-сад,
сообщает ИА DEITA.RU. Населенный пункт должен появиться в Херсонской области
уже в 2020 году.
Как пишет РИА «ФАН», город-сад создадут специально для переселенцев из российского Крыма на Украину. Людям хотят показать современную инфраструктуру: отличные дороги, новые дома, детсады и школы. Город должен появиться прямо у контрольного пункта въезда-выезда.
Уже известно о том, что строительство поддержал президент Турции. Начало реализации проекта запланировано уже на этот год.