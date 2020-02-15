Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах построить на границе с Крымом город-сад, сообщает ИА DEITA.RU. Населенный пункт должен появиться в Херсонской области уже в 2020 году.



Как пишет РИА «ФАН», город-сад создадут специально для переселенцев из российского Крыма на Украину. Людям хотят показать современную инфраструктуру: отличные дороги, новые дома, детсады и школы. Город должен появиться прямо у контрольного пункта въезда-выезда.

Уже известно о том, что строительство поддержал президент Турции. Начало реализации проекта запланировано уже на этот год.