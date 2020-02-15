telegr wh call

Новости

Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом

15 Февраль 2020, 05:45

Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре

15 Февраль 2020, 05:00

Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин

15 Февраль 2020, 04:15

Защиту от скрутки пробега придумала «Единая Россия»

15 Февраль 2020, 03:30

Парковки станут бесплатными для новой категории граждан

15 Февраль 2020, 02:45

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы

15 Февраль 2020, 01:15

Адвокат сказал, как россиян обманывают на услугах ЖКХ

15 Февраль 2020, 00:30

Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам

14 Февраль 2020, 23:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом

Зеленский

Для тех, кто выбрал Украину вместо России, построят новый город

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах построить на границе с Крымом город-сад, сообщает ИА DEITA.RU. Населенный пункт должен появиться в Херсонской области уже в 2020 году.

Как пишет РИА «ФАН», город-сад создадут специально для переселенцев из российского Крыма на Украину. Людям хотят показать современную инфраструктуру: отличные дороги, новые дома, детсады и школы. Город должен появиться прямо у контрольного пункта въезда-выезда.

Уже известно о том, что строительство поддержал президент Турции. Начало реализации проекта запланировано уже на этот год.

Читайте также:

Четверть денег страны приходится на Москву

Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию

Поклонская рассказала, как плачут в Крыму

Елена Миронова

Популярное

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину

Приморье готовится к метели и снегопаду
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...