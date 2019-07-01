Новый президент не оправдал ожиданий граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "112 Украина".

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский разочаровал украинский народ. По словам парламентария он и сам голосовал за действующего лидера, но, по его мнению, в конечном итоге он обманул всех, кто отдал ему свой голос.



Как отметил Рабинович, самые острые проблемы, которые обещал решить Зеленский, всё ещё продолжают существовать. Среди них депутат назвал мир на Донбассе, обмен пленными, тарифы на ресурсы.

Также Рабинович отметил, что новый президент постепенно превращает страну в своё шоу.

Дмитрий Шевченко